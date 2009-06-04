Прогноз погоди на п`ятницю

5 червня в Україні мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, у західних та північних областях місцями короткочасний дощ, вдень подекуди з грозою; температура вночі 6-11°, вдень 16-21°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

На решті території без опадів, лише в Криму місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 10-15°, на Південному узбережжі Криму до 18°, вдень 21-26°.

Вітер в Україні переважно західний, 7-12 м/с.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°. У столиці температура вночі 8-10°, вдень близько 20°.