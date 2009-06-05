Понад 1,5 кг ртуті знайшли в Криму

В смт Леніно в Криму при проведенні земляних робіт знайдено ємності з ртуттю загальною вагою понад 1,65 кг.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

Було виявлено дві гумові колби. Одна колба - пошкоджена, поруч на землі знаходилася речовина сріблясто-білого кольору. Збираючи ртуть, неподалік знайшли другу, цілу колба. Там було близько 1,5 кг ртуті.

Зараз все це знаходиться в Ленінському райвідділі МНС.