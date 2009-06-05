Понад 1,5 кг ртуті знайшли в Криму
10:00, 05 червня 2009Крым
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При проведенні земляних робіт
В смт Леніно в Криму при проведенні земляних робіт знайдено ємності з ртуттю загальною вагою понад 1,65 кг.
Про це повідомила прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.
Було виявлено дві гумові колби. Одна колба - пошкоджена, поруч на землі знаходилася речовина сріблясто-білого кольору. Збираючи ртуть, неподалік знайшли другу, цілу колба. Там було близько 1,5 кг ртуті.
Зараз все це знаходиться в Ленінському райвідділі МНС.
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