Троє робітників впали з будівельного риштування в Сімферополі
10:24, 05 червня 2009Крым
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Живі. У лікарні
Троє робітників травмовані в результаті падіння з третього поверху під час проведення будівельних робіт.
Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні.
Після падіння з будівельного риштування чоловіків, 1956, 1959, 1974 років народження, з травмами доставлено до лікарні. Стан – середнього ступеня важкості.
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