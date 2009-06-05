Троє робітників впали з будівельного риштування в Сімферополі

Троє робітників травмовані в результаті падіння з третього поверху під час проведення будівельних робіт.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні.

Після падіння з будівельного риштування чоловіків, 1956, 1959, 1974 років народження, з травмами доставлено до лікарні. Стан – середнього ступеня важкості.