Яхтове ралі «Морське перо-2009» пройде в Севастополі

У Севастополі 5-7 червня пройде традиційне яхтове ралі «Морське перо 2009», присвячене Дню журналіста України.

Як передає кореспондент УНІАН, у перегонах на крейсерських яхтах візьмуть участь по 1-2 представники місцевих ЗМІ.

За словами представника Севастопольської незалежної медіа-профспілки «Репортер» Юрія ПАРАМОНОВА, який уже не перший рік разом з Вітрильною федерацією Севастополя організовує дане змагання, ралі проводиться з метою популяризації вітрильного спорту, залучення журналістів до активних занять далекими спортивними плаваннями під вітрилами і притягнення інтересу до Балаклави як до перспективного курортно-рекреаційного і спортивного міста.

Перегони проходитимуть уздовж узбережжя Криму в межах територіальних вод України за маршрутом Севастополь – Балаклава – Севастополь.

Змагання проводяться за національними і міжнародними правилами. Сенс ралі полягає в правильному тимчасовому проходженні дистанції з дотриманням усіх норм морської практики і ведення прокладки і вахтового журналу.

За дотримання правил екіпажам присуджуватимуться бали. Кожна яхта повинна нести прапори розцвічування, а команда має бути одягнена в святкову форму одягу.

За зовнішній вигляд і морський шик також присуджуватимуться бали, повідомив Ю.ПАРАМОНОВ.