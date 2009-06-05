Рада звільнила міністра оборони

Верховна Рада України звільнила Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення рішення проголосували 363 народних депутатів із 398, зареєстрованих у сесійній залі.

Проти голосували 18 народних депутатів.

Відставку Ю.ЄХАНУРОВА підтримали 161 депутат від Партії регіонів, 152 – від БЮТ, 4 – від НУ-НС, 27 – від КПУ та 19 – від Блоку Литвина.

Постанова набуває чинності з моменту її прийняття.

Ю.ЄХАНУРОВА було звільнено, зокрема, за незаконні операції зі спеціальною технікою, що була задіяна в ліквідації об’єктів зберігання ядерної зброї, незаконне створення Військово-медичного управління Міністерства оборони України, незаконне надання функцій дорадчим структурам в системі управління міністерства.

У Ющенка звільнення Єханурова назвали «дрібною політичною помстою»

Голосування у Верховній Раді за відставку Ю.ЄХАНУРОВА є «дрібною політичною помстою», сказав в інтерв’ю журналістам представник Президента України у ВР Ігор ПОПОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що на сьогодні в Україні «міністрів звільняють не за їхню діяльність або бездіяльність, а тому що треба комусь щось показати, когось налякати, комусь відомстити».

За словами І.ПОПОВ, відставки відбуваються також тому, що «коли ми ділимо портфелі, то їх на всіх не вистачає, і комусь треба звільнити місце під портфель».