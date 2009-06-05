Два сімферопольських чиновника постануть перед судом

Прокуратурою Криму направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням в хабарництві двох чиновників виконкому Київського району Сімферополя.

"Слідчим відділом прокуратури закінчено розслідування злочинів голови конкурсної комісії з надання в оренду нежитлових приміщень виконкому Київського району і секретаря цієї комісії та за сумісництвом начальника відділу роботи з орендарями ЖЕО району", - повідомляє прес-служба.

До обвинувального висновку увійшло 5 епізодів одержання чиновниками хабарів за продовження договорів оренди і перемогу в конкурсі на отримання права оренди (за це вони вимагали від 1 тис. до 15 тис. грн.). Усього обвинувачені одержали від орендарів 24,7 тис. грн.

Вимагачів затримали 2 квітня при одержанні 10 тис. грн., а рівно через два місяці вони постали перед судом за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара, вчинене повторно та поєднане з його вимаганням).

Секретар комісії з надання в оренду нежитлових приміщень виконкому Київського району також обвинувачується в посадовому підробленні (ч.1 ст.366 УК України). Він підробив протокол засідання комісії, таким чином незаконно надавши претенденту право оренди приміщення без фактичного проведення конкурсу.