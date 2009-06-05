У Єврокомісії обережно коментують думку Ющенка щодо ПРіБЮТ

У Європейській комісії відзначають важливість збереження в Україні верховенства права і поваги до Конституції.

"Ми знаємо про те, що було сказане (на зустрічі), фактів не знаємо. У будь-якому разі в будь-якій країні важливо, щоб дотримувалися верховенство права і конституційні процедури", – заявив глава Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель ПІНТУ ТЕЙШЕРА сьогодні журналістам у Сімферополі, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН зустріч Президента Віктора ЮЩЕНКА з послами Великої сімки і ряду країн, під час якої глава держави закликав міжнародне співтовариство допомогти Україні зберегти демократію.

В.ЮЩЕНКО повідомив про переговори зі створення коаліції між Партією регіонів і БЮТ, головною метою якої, на його думку, є внесення наступного тижня змін до Конституції. За словами глави держави, ці зміни є антизаконними.

“Я не можу вам сказати чи відповідає цим правовим нормам те, що було сказане", додав Ж.М.ПІНТУ ТЕЙШЕРА.

"Для нас важлива повага до Конституції, повага до закону. А в решті – політичні сили мають свободу. Вони мають слідувати цим правилам і відповідно до того, що є легітимним, законним в парламенті, вони можуть вносити будь-які зміни, поправки. Це відбувається в будь-якій демократичній країні. Ті люди, які представляють народ, якщо у них є легітимне право вносити зміни, поправки до Конституції, змінювати моделі, (то) це можливо", – сказав глава Представництва Єврокомісії в Україні.

Разом з тим, наголосив Ж.М.ПІНТУ ТЕЙШЕРА, в даному конкретному випадку "ми не знаємо, що саме має відбутися чи не має відбутися".