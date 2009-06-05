Єврокомісія готова допомогти Криму

Європейська комісія готова надати Автономній Республіці Крим підтримку в створенні агентства регіонального розвитку і умов для його результативної діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель ПІНТУ ТЕЙШЕРА заявив сьогодні в Сімферополі на зустрічі з кримським спікером Анатолієм ГРИЦЕНКОМ.

Єврокомісія разом з Програмою розвитку ООН можуть здійснити фінансування такого проекту на загальну суму 1,5 млн. євро.

Крім того, ЄК готова запропонувати Криму допомогу в перегляді проекту регіональної стратегії розвитку автономії, що готується Міністерством економіки республіки. «З цією метою ми переорієнтовували вже існуючий проект – проект підтримки стійкого регіонального розвитку», – сказав Ж.М.ПІНТУ ТЕЙШЕРА.

Він зазначив, що дві ці ініціативи потрібно розвивати паралельно.

Також Єврокомісія хотіла б забезпечити подальше фінансування кримської автономії «в контексті програми, яка в даний час вже здійснюється, на період з 2010 року».

«Ми пропонуємо підтримувати Крим в розвитку стратегії, яка відповідає нормам Євросоюзу. Ця стратегія стимулюватиме інвесторів. Це якраз ті люди, які мають розбудовувати економіку, – це не приватний сектор, це державний сектор. Тут (у Криму) має існувати така бізнес-атмосфера, яка залучатиме (інвесторів)», – пояснив Ж.М.ПІНТУ ТЕЙШЕРА журналістам.

«Ми плануємо допомогу з 2010 року. У нас до цього часу буде додатковий фонд, це будуть важливі кошти», – сказав представник Єврокомісії.

Крім того, Ж.М.ПІНТУ ТЕЙШЕРА повідомив про відкриття в Криму двох інформаційних центрів Євросоюзу: в Севастопольському національному технічному університеті (Севастополь) та в Таврійському національному університеті ім. Вернадського (Сімферополь). «Ці два центри сприятимуть нашій співпраці, зокрема, в розповсюдженні інформації, яка має велике значення для студентів, для професорсько-викладацького складу і всіх тих людей, кого цікавлять процеси євроінтеграції», – сказав глава Представництва Єврокомісії в Україні.

Зі свого боку А.ГРИЦЕНКО зазначив, що керівництво автономії готове сприяти ЄК в реалізації задумок у Криму.