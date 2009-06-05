Ющенко дав орден меру Сімферополя

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив сімферопольського міського голову Геннадія БАБЕНКА орденом «За заслуги» III ступеня.

Про це йдеться в указі № 418/2009 про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ, організацій Сімферополя.

Г.БАБЕНКО отримав орден «за значні особисті заслуги у соціально-економічному та культурному розвитку» міста, «вагомі досягнення у професійній діяльності», «багаторічну сумлінну працю» та з нагоди 225-річчя Сімферополя.

Перелік нагороджених