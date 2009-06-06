Тимошенко привітала ЗМІ

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в Україні журналістика іноді стає першою владою.

Про це йдеться у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО журналістам із професійним святом, що відзначається 6 червня.

“Журналістика в Україні справді стала реальною владою, і не завжди четвертою, іноді – першою... Принаймні, левова частка депутатів, політиків та губернаторів дізнається сьогодні з преси значно більше, ніж з усіх таємних депеш та різноманітних секретних доповідних. Я дякую вам за те, що ви щодня і щогодини перебуваєте на своїх постах, на цілодобовому чергуванні, ви пильнуєте за нами, ви несете країні слово істини та правди”, – відзначає прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО зізнається, що дуже поважає журналістську працю і любить всіх “геніїв пера і початківців, репортерів районних газет і редакторів столичних тижневиків, студентів журфаків і ветеранів вітчизняної преси”.

Прем’єр вважає, що без української журналістики не було б незалежної та демократичної країни. “Кожного дня я проглядаю газети чи Інтернет-сайти. І не було такого дня, щоб я на вас не злилася чи не дратувалася. Що поробиш – політикам і державним діячам не завжди подобається те, що про них пишуть... Але я абсолютно переконана, що це потрібно нам усім, потрібна правда, без якої не можна побудувати ту країну, якої ми всі варті. І я не можу уявити сучасну Україну без "Української правди", без "Дзеркала тижня", без УНІАНу, Інтерфаксу, "Главреда", "Кореспондента", "Профіля", "Високого замку", "Урядового кур’єру", "Сільських вістей", "Експресу", "Сегодня"... Без в’їдливого Мустафи і настирного та впертого ЛЕЩЕНКА, без філігранної аналітики Юлії МОСТОВОЇ і Сергія РАХМАНІНА, без Тетяни КОРОБОВОЇ, Ганни БЕЗУЛИК, Савіка ШУСТЕРА, Андрія КУЛИКОВА, Святослава ЦЕГОЛКА, Людмили ДОБРОВОЛЬСЬКОЇ, Оксани СОКОЛОВОЇ, Соні КОШКІНОЇ, Алли МАЗУР, Олеся ТЕРЕЩЕНКА... без дошкульних і вбивчих заголовків "Обкому"... без цього всього, без всіх вас...”, – зізнається Ю.ТИМОШЕНКО.