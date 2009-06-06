Ющенко: цензура спливла в минуле

Президент Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що завдяки громадянській позиції журналістів політична цензура в Україні відійшла в минуле і, незважаючи на спроби різних політсил, ніколи не повернеться.

Про це йдеться у вітанні В.ЮЩЕНКА журналістам із професійним святом, що відзначається 6 червня.

«Був і залишаюся переконаним у тому, що без незалежного журналіста ніколи не відбудеться незалежна Україна: вільний журналіст, вільна преса є невід`ємною частиною вдосконалення суспільного життя, формування національного прогресу», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

«Висока гідність нести слова правди! Висока честь бути незалежним журналістом! Висока місія допомагати людям знаходити істину! За всі ці чесноти вам подяка!», - йдеться у вітанні глави держави.