Президент привітав сімферопольців

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав мешканців Сімферополя із 225-ю річницею міста.

"У суцвітті українських міст Сімферополь посідає своє особливе місце. Він активно розвивається, відіграючи провідну роль у житті Кримського півострова. Сьогодні це потужний освітній, промисловий і транспортний центр України, туристичний осередок міжнародного значення, який щороку зустрічає мільйони гостей із нашої країни та різних куточків світу", - зазначив глава держави.

За його словами, у кожному досягненні й успіхові міста - "щоденна наполеглива праця та віддана любов його жителів".

ЮЩЕНКО побажав Сімферополю подальшого процвітання, а сімферопольцям - міцного здоров`я, щастя, добробуту і "нових звершень в ім`я України".