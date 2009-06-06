Дитина потонула у ванні в Криму

Дівчинка потонула у ванні з водою в одному з сіл Первомайського району Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в автономії, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні ввечері.

«Дитина, 2006 року народження, потонула у ванні, що стояла на вулиці з водою», – йдеться в повідомленні.

Подробиці трагедії в інформації не вказані.