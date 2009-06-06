Затуліна не пустили до Криму

Українські прикордонники заборонили депутату Державної думи Російської Федерації Костянтину ЗАТУЛІНУ, який прибув до Криму для участі у фестивалі «Велике російське слово», виходити з літака в аеропорту Сімферополя.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив прес-секретар фестивалю Юрій ПЕРШИКОВ.

К.ЗАТУЛІН летів рейсом із Санкт-Петербурга.

Представники Держприкордонслужби та СБУ не дозволяють російському депутату зійти з трапа, посилаючись на заборону в`їжджати йому на територію України.

«Спека, чоловік не хлопчик уже, стоїть на трапі літака, не може спуститися вже другу годину», - сказав Ю.ПЕРШИКОВ.

За його даними, в аеропорту знаходяться представники Генерального консульства Росії в Сімферополі та оргкомітету фестивалю «Велике російське слово».

В Азово-Чорноморському регіональному управлінні Державної прикордонної служби України повідомили УНІАН, що Службою безпеки України накладена заборона на в`їзд К.ЗАТУЛІНА в Україну. «У нього заборона на в`їзд до України, її термін ще не закінчився, тому він не може зійти з трапа літака», - сказав представник прикордонслужби.