Росія не пробачить Україні Затуліна

Міністерство закордонних справ Росії не залишить без уваги інцидент в аеропорту Сімферополя, де прикордонники в суботу не пустили до України депутата Державної думи, директора Інституту країн СНД Костянтина ЗАТУЛІНА.

«Я цілком упевнений, що такий недружній акт не залишиться і не може залишитися без відповідної реакції офіційних органів Російської Федерації», - сказав консул-радник Генконсульства Росії в Сімферополі Володимир ПАШЕДКО, передає кореспондент УНІАН.

Прикордонники, які не дозволяли К.ЗАТУЛІНУ вийти з літака у Сімферополі, посилалися на заборону СБУ в`їжджати йому в Україну, термін якої ще не закінчився. Через деякий час у К.ЗАТУЛІНА підскочив тиск.

Зараз депутат знаходиться в Кримському республіканському діагностичному центрі. У центр прибули представники Держприкордонслужби, а також української міліції. Пресу до К.ЗАТУЛІНА не пускають.