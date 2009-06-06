Затулін потрапив до Криму на швидкій

Депутата Державної думи Російської Федерації, директора Інституту країн СНД Костянтина ЗАТУЛІНА знову не пустили до України.

ЗАТУЛІН прилетів з Санкт-Петербурга до Криму на фестиваль «Велике російське слово». Але спуститися з трапа літака в аеропорту Сімферополя йому не дозволили українські прикордонники. Вони посилалися на заборону Служби безпеки. «Є заборона на в`їзд, її термін ще не витік», - сказав представник Азово-Чорноморського регіонального управління Державної пограничної служби України.

Прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила: директор Інституту країн СНД поки що персона нон-грата. «Досі діє заборона на в`їзд Костянтина ЗАТУЛІНА в Україну, що підтверджено різними судами тричі», - заявила вона.

«Позиція СБУ в цьому питанні дуже жорстка: незалежно від громадянства і посад сепаратистам і екстремістам немає місця в Україні», - наголосила ОСТАПЕНКО.

ЗАТУЛІНУ заборонили в`їзд до України строком на один рік наприкінці липня 2008 року, а на початку серпні Департамент інформації і друку Міністерства закордонних справ Росії повідомив про зняття заборони.

Прес-служба ЗАТУЛІНА називає заяву СБУ «відвертою брехнею». «Жодних документів, підтверджуючих це (незняття заборони), в російському МЗС немає», - стверджують в Інституті країн СНД.

Після декількох годин «протистояння» на трапі літака парламентарію стало зле. Підскочив тиск. ЗАТУЛІН попросив викликати медиків.

«Близько 40 хвилин не надавали медичну допомогу. Консул вимагав лікаря, лікаря не давали», - повідомив прес-секретар фестивалю «Велике російське слово» Юрій ПЕРШИКОВ.

Карета «швидкої допомоги» таки забрала депутата. Його привезли в Кримський республіканський діагностичний центр. Туди ж приїхали представники погранслужби. На територію лікарні журналістів не пустили, довелося чергувати біля воріт установи.

ЗАТУЛІН у телефонному інтерв`ю повідомив: за словами медиків «швидкої допомоги», у нього був гіпертонічний криз. Після надання допомоги почувається «більш-менш нормально».

Депутат не зміг уточнити, скільки ще часу пробуде в клініці. «Гадаю, що доведеться ще якийсь час тут перебувати, я не знаю скільки... Як я розумію, двоє-троє діб треба реабілітуватися», - сказав він.

ЗАТУЛІН передав привіт шефу спецслужби України, заявивши, що той прибув до Криму. «Я хотів через вас (журналістів) передати привіт голові Служби безпеки України пану НАЛИВАЙЧЕНКУ, який з дружиною прибув до Криму... Я так розумію, що його підлеглі хотіли йому подарунок піднести (до дня народження), пов`язаний з моєю депортацією. Мабуть, я його засмутив, це не дуже вийшло», - додав директор Інституту країн СНД.

Тим часом, російські дипломати заявили, що інцидент з депутатом Держдуми не залишиться без уваги в РФ. «Я абсолютно впевнений, що настільки недружній акт не залишиться і не може залишитися без відповідної реакції офіційних органів Російської Федерації», - сказав консул-радник Генконсульства РФ у Сімферополі Володимир ПАШЕДКО.

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН закликав відмовитися від практики застосування «чорних списків». «Позиція Росії - від цього відмовитися, від всякої заборони. Це ні до чого доброго не призведе», - сказав він.