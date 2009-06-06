Затулін з лікарняного ліжка шле привіти шефу СБУ

Депутат Державної думи Росії, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН вважає, що керівник Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО зводить з ним особисті рахунки.

«Пан НАЛИВАЙЧЕНКО свого часу проходив по моєму позову, і російський суд тоді засудив його до штрафу в 300 тисяч рублів, які він відмовляється платити. Я так розумію, що таким чином (не пускаючи до Криму) він зводить зі мною рахунки», - сказав К.ЗАТУЛІН в телефонному інтерв`ю журналістам в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі російський депутат перебуває в Кримському республіканському діагностичному центрі, пресу до нього в палату не пускають.

За словами К.ЗАТУЛІНА, після надання меддопомоги він почувається «більш-менш нормально». «Як стверджують лікарі «швидкої допомоги», які мене обстежували, був гіпертонічний криз, викликаний всіма цими обставинами, що створили співробітники Служби безпеки України і прикордонної служби, протримавши мене і всіх, хто був зі мною поруч, 1,5 години на трапі літака», - заявив депутат.

Він не зміг уточнити, скільки ще часу пробуде в медустанові. «Гадаю, що доведеться ще якийсь час тут перебувати, я не знаю скільки... Як я розумію, двоє-троє діб треба реабілітуватися. Сподіваюся, що особливо не затягуватиму цей термін», - сказав парламентарій.

Він також повідомив, що СБУ і прикордонслужба, як і раніше, вважають його таким, який не «перетнув державний кордон» України.

К.ЗАТУЛІН передав привіт керівнику спецслужби України, заявивши, що В.НАЛИВАЙЧЕНКО прибув до Криму. «Я хотів через вас (журналістів) передати привіт голові Служби безпеки України пану НАЛИВАЙЧЕНКУ, який з дружиною прибув до Криму... Я так розумію, що його підлеглі хотіли йому подарунок піднести (до дня народження), пов`язаний з моєю депортацією. Мабуть, я його засмутив, це не дуже вийшло», - сказав депутат Держдуми.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прикордонники в аеропорту Сімферополя не дозволили К.ЗАТУЛІНУ вийти з літака, посилаючись на заборону СБУ на в`їзд депутата на територію України. Через деякий час К.ЗАТУЛІНА було доставлено до лікарні - у нього підскочив тиск.

К.ЗАТУЛІН прибув до Криму для участі у фестивалі «Велике російське слово» за дорученням керівництва РФ. Захід організований Російською общиною Криму і владою автономії.