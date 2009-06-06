Пам`ятний знак Олександру Пушкіну заклали в Севастополі

На території Георгіївського монастиря в Севастополі сьогодні, в день 210-річчя від дня народження Олександра Пушкіна, заклали пам`ятний знак видатному російському поету, передає кореспондент УНІАН.

«Ми зібралися тут, в місці, яке Пушкін відзначив своєю особливою увагою. Напевно, десь на цьому місці стояв поет 18 вересня 1820 року, коли він задумав дивовижне, чудове, одне зі своїх послань Чаадаєву (Пушкін побував в Севастополі під час своєї подорожі по Криму разом з родиною Раєвських - УНІАН)», - зазначив виконувач обов`язки голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

Він зауважив, що ідея встановлення пам`ятного знаку, а згодом і повноцінного пам`ятника належить лідеру громадської організації «Севастопольські морські збори» Володимиру СТЕФАНОВСЬКОМУ.

Голова Кримської республіканської організації Національної спілки письменників України Тетяна ВОРОНІНА повідомила, що 19 вересня 2009 року побачимо на цьому місці «пам`ятник в плоті».

В урочистому мітингу взяли участь благочинний Севастопольського округу отець СЕРГІЙ, старший радник посольства РФ в Україні Сергій КУЗНЕЦОВ, письменники Криму, України і Росії, шанувальники творчості Пушкіна.