Севастополю потрібні водії, слюсарі, медсестри та листоноші

У Севастополі станом на 1 червня кількість незайнятих громадян, зареєстрованих в центрі зайнятості, становило 2 тис. 355 осіб, при цьому 70,4% з них – жінки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник керівництва Севастопольського міського центру зайнятості Валерій ЧАБАН.

Разом з тим, сказав він, у травні ситуація на ринку праці міста характеризувалася тенденцією до стабілізації: якщо у квітні поточного року у міському центрі зайнятості було зареєстровано 610 громадян, які шукали роботу, то у травні - 394.

За інформацією В.ЧАБАНА, на 1 червня в центрі зайнятості зареєстровано 1 тис. 469 вакансій. Найбільш затребувані на сьогодні - інспектори патрульної служби, слюсарі-сантехніки, слюсарі-ремонтники, слюсарі-механіки, електрослюсарі, водії, медичні сестри, оператори зв`язку, листоноші, контролери квитків. Середній розмір заробітної плати пропонованих вакансій - 1080 грн.

Зменшення потреби роботодавців у робочій силі за останній час зумовило збільшення навантаження на одне вільне робоче місце: в середньому - 2 особи, а на посади фахівців і службовців - 3 осіб на місце.

Не дивлячись на достатньо складну ситуацію на ринку праці міста, з початку року за сприяння міської служби зайнятості знайшли роботу 1 тис. 362 особи (95,9% від показника минулого року), професійним навчанням охоплено 313 осіб, залучено до оплачуваних громадських робіт 55 осіб, повідомили у міському центрі зайнятості.