Затулін зібрався до Москви за свій рахунок

20:20, 08 червня 2009
Крым
0 0

Депутату не треба в Нарьян-Мар

Депутат Державної думи Росії, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН, який 6 червня після інциденту в аеропорту Сімферополя був госпіталізований в лікарню, планує у вівторок, 9 червня, повернутися із Криму до Москви.

Про це російський парламентарій повідомив в телефонному інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

«На моє прохання забронювали місце на завтрашній авіарейс «Сімферополь-Москва», - сказав К.ЗАТУЛІН.

Депутат повідомив, що вирішив придбати квиток за свій рахунок, оскільки збирається летіти тим рейсом, який потрібен йому, а «не таким чином, яким вони (українські силовики) намагалися нав`язати».

К.ЗАТУЛІН нагадав, що прилетів до Криму із Санкт-Петербурга, а після перебування на півострові збирався їхати до Москви. «Вони (прикордонники і співробітники української спецслужби) у суботу наполягали на тому, щоб я виїхав тим же літаком, тобто - полетів назад до Санкт-Петербурга. Це була одна з причин, по якій ми сперечалися і відмовлялися виконувати їх розпорядження», - сказав депутат Держдуми Росії.

«Ось і цього разу, щоб не виникло такої ситуації, що вони мені нав`яжуть якийсь рейс до Санкт-Петербурга або в Нарьян-Мар, або ще кудись, куди мені абсолютно не потрібно, я вирішив купити квиток сам», - пояснив депутат. За його словами, коли співробітники СБУ і прикордонслужби дізналися про це, «у них велика гора з пліч звалилася».

Парламентарій також повідомив, що стан його здоров`я «почав нормалізовуватися». При цьому, відзначив К.ЗАТУЛІН, воно могло бути ще краще, якби не сьогоднішні локальні конфлікти з українськими «офіцерами і військовослужбовцями», які «з самого ранку почали посилювати (його) режим» в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня К.ЗАТУЛІНУ, який прилетів до Криму для участі у фестивалі «Велике російське слово», не дозволили зійти з трапа літака в Сімферополі. Прикордонники послалися на заборону СБУ.

Через декілька годин парламентарій поскаржився на погане самопочуття - у нього підвищився тиск - і попросив викликати «швидку». К.ЗАТУЛІНА доставили в Кримський республіканський діагностичний центр.

Наприкінці липня 2008 року СБУ заборонила К.ЗАТУЛІНУ в`їзд до України строком на один рік. Тим часом на початку серпня 2008 року Департамент інформації та преси Міністерства закордонних справ Росії повідомляв про зняття заборони.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter