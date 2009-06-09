Затулін обiцяв повернутися

Депутат Державної думи Російської Федерації, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН сьогодні о 13.30 вилетів із Сімферополя до Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в аеропорту консул-радник Генерального консульства РФ у Сімферополі Володимир ПАШЕДКО.

За його словами, перед вильотом українська сторона в особі прикордонників порушила попередні домовленості з російським парламентарієм про те, що він пройде до VIP-залу й там сам купить квиток.

«Нас протягом години тримали на полі, перешкоджаючи, таким чином, пану ЗАТУЛІНУ в придбанні квитка для повернення на батьківщину», - сказав В.ПАШЕДКО. В зв`язку з цим представник генконсульства зробив заяву-протест.

В.ПАШЕДКО також повідомив, що зараз К.ЗАТУЛІН почувається «більш-менш нормально».

«Але обстановка була вельми й вельми нервова перед посадкою в літак», - заявив консул-радник.

На запитання, чи збирається К.ЗАТУЛІН ще прилетіти в Україну, В.ПАШЕДКО відповів, що таке бажання напевно в нього є.

«Відомі почуття ЗАТУЛІНА до України, до країни, до українців, це братерська любов до братнього народу», - сказав В.ПАШЕДКО.

«Те, що в нього бажання таке є (відвідати Україну – УНІАН) й буде завжди, в цьому я не сумніваюся», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня К.ЗАТУЛІНУ, який прибув до Криму для участі у фестивалі «Великое русское слово», не дозволили зійти з трапа літака. Після декількох годин суперечок із українськими прикордонниками й співробітниками СБУ в К.ЗАТУЛІНА різко підскочив тиск, йому викликали «швидку» й госпіталізували в одну з лікарень Сімферополя. Там він перебував під наглядом українських силовиків. Представників преси в палату до російського парламентарія не пускали.

У липні 2008 року СБУ строком на один рік заборонило К.ЗАТУЛІНУ в`їзд на територію України. В серпні того ж року Департамент інформації Міністерства закордонних справ Росії повідомив про те, що цю заборону знято.