Росія та Україна поговорять про ЧФ

10 червня у Києві відбудеться сьоме засідання Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії.

Як повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, в роботі засідання братимуть участь члени української та російської частин Підкомісії на чолі з виконуючим обов’язки першого заступника міністра закордонних справ України Юрієм КОСТЕНКОМ і статс-секретарем, заступником міністра закордонних справ Російської Федерації Григорієм КАРАСІНИМ, а також експерти сторін.

Під час заходу обговорюватимуться результати роботи Підкомісії за період, що минув з часу її попереднього засідання (січень 2008 року), підсумки засідань робочих груп.

Зокрема, розглядатиметься стан опрацювання низки проектів двосторонніх угод з проблематики функціонування ЧФ РФ та його тимчасового перебування на території України.

Сторони обговорять питання щодо підписання міжвідомчого протоколу про надання інформації про загальну чисельність особового складу та основні озброєння ЧФ РФ, які знаходяться на території України.