В ізоляторах Криму порушують правила утримання громадян

У Криму порушують правила утримання громадян в пенітенціарних закладах, заявляє прокуратура автономії.

Як повідомили у прес-службі відомства, більшість спецустанов потребують реконструкції та капітального ремонту. «Ізолятори тимчасового утримання розташовуються в підвальних і напівпідвальних приміщеннях, де немає двориків для прогулянок, кімнат для побачень, належного освітлення, вентиляції та опалення. Практично повсюдно в ізоляторах порушено ліміти наповнення. Спільно утримують різні категорії ув’язнених, хворих не забезпечують медичним лікуванням», – сказано в повідомленні.

Прокуратура наголосила на невідповідності нормам закону умов утримання в Сімферопольському СІЗО, де головна проблема – переповненість ізолятора. «На сьогодні в СІЗО не мають індивідуальних спальних місць майже 300 осіб, а туберкульозний блок переповнений утричі», – повідомила прокуратура.

Відповідальність за порушення термінів утримання, спільне утримання дорослих і неповнолітніх, здорових і хворих людей у спецустановах лягає не тільки на працівників органів внутрішніх справ, а й на прокурорів, які не достатньо принципово реагують на такі факти.

За рішенням колегії, де обговорювали проблеми пенітенціарних закладів автономії, прокуратура визнала свої недопрацювання. «Прокурорам потрібно посилити нагляд і жорстко реагувати на кожне порушення прав громадян, що опинилися з тих чи інших причин тимчасово в спецустановах», – сказано в повідомленні.