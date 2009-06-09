«Тиждень молодого воїна» розпочався на українському флоті

«Тиждень молодого воїна» розпочався на кораблях та у берегових частинах Військово-морських сил України.

Заходи спрямовані на адаптацію молодого поповнення флоту призову «Весна – 2009» до умов військової служби, повідомляє Управління прес-служби Міноборони.

Так, у підрозділах для юнаків будуть організовані зустрічі з керівним складом, вечори запитань та відповідей, тематичні вечори «Частина, в якій служу» та «Відрекомендуюсь коллективу».

Також під час «Тижня молодого воїна» планується проведення анкетування та опитування молодих військовослужбовців з метою розкриття їх психологічних якостей та рівня нервово-психічної стійкості, виявлення осіб, що можуть належати до «групи ризику».

У вихідні дні будуть організовані культурні походи визначними місцями тих населених пунктів, де військовослужбовці проходитимуть службу.