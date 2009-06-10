У Криму балакатимуть про плагіат

XIII Міжнародна науково-практична конференція «Захист прав інтелектуальної власності» пройде в Криму 15-19 червня.

Цього року у форумі візьмуть участь більш як 100 фахівців в області інтелектуальної власності з Білорусі, Грузії, Латвії, Литви, Казахстану, Польщі, Росії, України, Естонії, повідомляє Міністерство економіки Криму.

Серед питань конференції – захист прав інтелектуальної власності підприємств від недобросовісної конкуренції; оцінка майнових прав інтелектуальної власності і методика її проведення; судова експертиза об`єктів права інтелектуальної власності; підготовка фахівців у сфері інтелектуальної власності.

Конференція проводиться за сприяння Кабінету міністрів України, комітету Верховної Ради з питань науки та освіти, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, Національного комітету Міжнародної торгівельної палати та інших.