ДАІ взялася за мотоциклістів у Криму

Операція «ДАІ за безпеку дорожнього руху» проводиться в Криму до 19 червня.

«Її мета – зміцнення дорожньо-транспортної дисципліни серед мотоциклістів», – повідомила прес-служба кримської Державтоінспекції.

За 9 днів червня в автономії сталося 15 дорожньо-транспортних пригод за участю мототранспорту, в яких одна людина загинула і шістнадцять отримали травми.

ДАІ підсилила роботу щодо виявлення мототранспорту, не зареєстрованого в установленому порядку, а також мотоциклів з перебитими або знищеними номерами.

Крім цього, співробітники Державтоінспекції «відловлюватимуть» водіїв, що управляють «двоколісним конем» без необхідних документів, п`яних і таких, що порушують Правила дорожнього руху.

У ДАІ нагадують: якщо об`єм двигуна мопеда – 50 і більше кубічних сантиметрів, то його власник повинен мати при собі посвідчення на право управління транспортним засобом, талон до нього та техпаспорт, зобов`язаний проходити державний техогляд раз в два роки. «Водії моторолерів і скутерів з об`ємом двигуна до 49 куб. см до цього не схильні. Але, згідно зі статтею 21 п. 21.1 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», водії всіх транспортних засобів повинні мати при собі страховий поліс», – підкреслили в прес-службі.

В разі експлуатації мопедів і скутерів з об`ємом двигуна 50 і більше кубічних сантиметрів без документів транспортний засіб вилучатиметься і доставлятиметься на штрафплощадку, а водія притягатимуть до адміністративної відповідальності.