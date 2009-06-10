Держзамовлення у вузах зменшено

Кабінет міністрів України за пропозиціями Міністерства освіти і науки скоротив державне замовлення на 2009 рік на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах на більш як 10%, повідомили у прес-службі МОН.

Порівняно з 2008 роком, зменшилась кількість випускників школи на 15 тисяч осіб та випускників повної школи на 37 тисяч, а також зменшилася кількість зареєстрованих для проходження тестування на 50,7 тисяч осіб.

Зважаючи на це, загальне зменшення обсягів прийому для ВНЗ країни за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста становить 13,2% (за денною формою навчання 13,1%), за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра — 11,5% (за денною формою навчання на 11%).

Для вищих навчальних закладів, підпорядкованих МОН, державне замовлення визначено:

— за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста — 46,5 тис. місць (87,5% державного замовлення 2008 року);

— за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра — 99,2 тис. місць (88,7% державного замовлення 2008 року);

— за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста — 57,5 тис. місць (90,3% державного замовлення 2008 року);

— за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра — 25,8 тисяч місць (90,1% державного замовлення 2008 року).

Уряд підтримав ініціативи міністра освіти Івана ВАКАРЧУКА щодо збереження державного замовлення за напрямами підготовки (спеціальностями): «Декоративно-прикладне мистецтво», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Документознавство та інформаційна діяльність», «Реклама та зв’язки з громадськістю», «Діловодство», «Організація туристичного обслуговування», «Організація обслуговування в готелях» та «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі».

Як повідомляв УНІАН, 2 червня студентські організації виступили проти намірів Кабміну затвердити зменшення обсягів прийому на навчання до державних вищих навчальних закладів у 2009 році.

4 червня І.ВАКАРЧУК заявив, що скорочення держзамовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах відбувається через кризу.