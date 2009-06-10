Із вересня нова шкільна програма з історії: голодомор, репресії, ОУН-УПА

Із вересня цього року школярі вивчатимуть історію України за новою програмою, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

Зокрема, МОН розробило і затвердило зміни до програми з історії країни та всесвітньої історії для учнів 5-12 класів.

Ці зміни, відзначили в Міносвіти, спрямовані на подолання розриву між змістом підручника та “найновішими напрацюваннями вітчизняної історіографії”. “Особливо це стосується історії найближчого до нас ХХ століття, яка протягом тривалого часу містила найбільше так званих "білих плям". Сьогодні, завдяки відкриттю раніше недоступних фондів архівів, інтенсифікації досліджень, зокрема через залучення до роботи нової генерації істориків, встановлено багато невідомих досі фактів та подій”, йдеться у повідомленні.

Значно ширше, за даними прес-служби, в новій шкільній програмі відображені історія становлення та розвитку українського визвольного руху. Діти докладніше знатимуть про голод 1932-1933 років, репресії 20-50-х років минулого століття, боротьбу Організації українських націоналістів та Української повстанської армії, протистояння дисидентського руху з тоталітарним режимом.

На переконання Міносвіти, нова програма допоможе учням чіткіше розібратися у подіях минулого й, можливо, краще зрозуміти проблеми українського сьогодення.