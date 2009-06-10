Куніцин запрошує в свій блок ряд центристських політичних сил

Ряд центристських політичних сил можуть прийняти участь у виборах у Верховну Раду Криму та місцеві органи влади автономії у складі Блоку Куніцина.

Про це повідомив лідер блоку, керівник фракції "Крим" в парламенті автономії Сергій КУНІЦИН, інформує його прес-служба.

За словами С.КУНІЦИНА, на базі блоку буде створено громадсько-політичний, патріотичний рух Криму, в якому у тому числі візьмуть участь і ряд центристських сил. Їхні ідеологічні принципи схожі з політичним поглядам блоку. "Для нас пріоритет - розвиток і процвітання Криму і міста-героя Севастополя", - сказав С.КУНІЦИН.

Блок Куніцина створено в 2005 році перед виборами у Верховну Раду Криму і місцеві органи влади.

За підсумками виборів-2006 блок отримав 10 мандатів в кримському парламенті. Більш як 200 представників блоку обрано депутатами сільських, селищних, міських і районних рад, мерами деяких міст і селищ.