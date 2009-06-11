У Криму горів танкер

Танкер «Тимошевськ» (порт приписки – Монровія, прапор – Ліберії) горів у Криму, жертв і потерпілих внаслідок події немає.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Криму, інформація про пожежу на танкері, який знаходився на ремонті в сухому доку суднобудівного заводу «Залив», надійшла до рятувальників Керчі напередодні ввечері.

«До приїзду пожежних підрозділів в окремих відсіках і вентиляційних шахтах було сильне задимлення. У зв`язку з цим з корабля була евакуйована команда і ремонтна бригада в кількості 21 людини», – йдеться в повідомленні МНС Криму.

Пожежникам знадобилося близько години для ліквідації займання. Вогнем знищено лахміття в машинному відділенні на площі 30 кв. м. Бійцям МНС вдалося запобігти поширенню вогню по комунікаціях танкера.

«Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних робіт», – додали рятувальники.

Збитки встановлюються.