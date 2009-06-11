Черномирдін більше не посол

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ своїм указом звільнив Віктора ЧЕРНОМИРДІНА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті Д.МЕДВЕДЄВА.

Цим же указом В.ЧЕРНОМИРДІН призначений радником Президента РФ. На нього покладені обов`язки спеціального представника Президента з питань економічної співпраці з державами - учасниками Співдружності Незалежних Держав.