Черномирдін більше не посол
19:48, 11 червня 2009Крым
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Указ Президента Росії
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ своїм указом звільнив Віктора ЧЕРНОМИРДІНА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні.
Про це повідомляється на офіційному сайті Д.МЕДВЕДЄВА.
Цим же указом В.ЧЕРНОМИРДІН призначений радником Президента РФ. На нього покладені обов`язки спеціального представника Президента з питань економічної співпраці з державами - учасниками Співдружності Незалежних Держав.
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