У Севастополі стрельнули з гармати

У Севастополі сьогодні, в день 226-ї річниці міста, відродили традицію здійснювати полуденний пострілу з гармати на Костянтинівській батареї.

Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу, що відбувся біля пам`ятника затопленим кораблям на Приморському бульварі, перший заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН підкреслив, що міська виконавча влада таким чином «вшановує традиції міста-героя».

Присутніх з Днем міста і з відродженням традиції привітали також заступник голови міської ради Севастополя Юрій ДОЙНИКОВ і заступник командуючого ЧФ РФ контр-адмірал Олександр ПУШКАРЬОВ.

Полуденний постріл присутні зустріли бурхливими оплесками.

Як повідомляв УНІАН, під час підготовки церемонії В.КАЗАРІН повідомив, що Севастополь є «законодавцем цієї традиції в Російській імперії: адмірал Грейг - честь йому і хвала - у 1819 році видав наказ про запровадження полуденного пострілу».

За інформацією В.КАЗАРІНА, згодом на всіх флотах почали дотримуватися цієї традиції.

В.КАЗАРІН додав, що «в Севастополі полуденний постріл здійснювався до початку 20-х років минулого століття, а потім, за радянських часів, порахували це буржуазним забобоном, і відмінили».

За його словами, «відродження традиції в нашому місті відбулося в 1982 році, напередодні 200-річчя Севастополя. У 2003 році вона була, на жаль, припинена у зв`язку з тим, що закінчилися холості снаряди для гармати. Так було тоді сказано. Не могли домовитися один з одним».