«Артек» святкує 84-річчя

Міжнародний дитячий центр «Артек» (Велика Ялта, Крим) сьогодні, 16 червня, святкує 84-річчя.

«Артек» був заснований в 1925 році як оздоровчий табір.

Як повідомляє прес-служба дитячого центру, до дня народження табору «артеківці» готувалися плідно. У реалізації спеціально розробленої програми зміни «Свято, яке в серці навік» беруть участь 3,5 тис. дітей з 10 країн світу. «Їм пощастило першими побачити нову емблему «Артека» і приміряти нову форму», - говориться в повідомленні.

Впродовж зміни діти брали участь в опиті «Артек-100». Вони малювали і дискутували, яким табір має бути до свого столітнього ювілею.