Яхта за $1 млн. «випарилася» в Криму

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом зникнення конфіскованої яхти вартістю понад 7,5 млн. грн.

«Минулого року у справі про порушення митних правил суд ухвалив рішення про конфіскацію яхти в дохід держави. На судно наклали арешт і залишили на відповідальне зберігання, проте наприкінці листопада його там не виявили», – повідомили у прес-службі прокуратури.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, здійснене в особливо великих розмірах).

Розслідування доручено Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Криму.