Севастополь виділить 800 тисяч на організацію візиту патріарха Всієї Русі

Севастопольська міськрада ухвалила рішення щодо виділення 811 тис. грн. з резервного фонду міського бюджету на витрати, пов`язані з перебуванням 2 серпня в Севастополі глави Російської православної церкви Кирила.

Як передає кореспондент УНІАН, представник міської державної адміністрації на сьогоднішньому пленарному засіданні сесії пояснив депутатам, що кошти планується використовувати, зокрема, на транспортне забезпечення, радіо- і телевізійну трансляцію візиту Патріарха Московського і Всієї Русі.

Голова міськради Валерій САРАТОВ на прес-конференції в перерві сесійного засідання повідомив журналістів: «Виділяємо гроші, депутати тут одностайні».

За його словами, «треба віддати належне, підприємства допомагають безпосередньо церкві. І ми знайшли можливість виділити гроші, з резервного фонду. Виходили з того, що це така виняткова подія, що її треба підтримати».

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН під час засідання оргкомітету з підготовки візиту Патріарха Кирила , що відбувся на території Національного заповідника «Херсонес Таврійський», повідомив, що основними заходами 2 серпня за участю патріарха, як планується, будуть літургія і освячення каменя майбутнього православного Центру, які пройдуть поблизу Свято-Володимирського собору в Херсонесі.

Передбачається, що у внутрішньому дворі храму розмістяться до 1,5 тис. прихожан. Десятки тисяч віруючих перебуватимуть на території Херсонеса. Для того, щоб кожний зміг побачити трансляцію богослужіння, на території заповідника буде встановлено три величезних світлодіодних екрани. Вхід на територію Херсонеса буде вільним, перепустки передбачаються тільки на територію Свято-Володимирського собору. Богослужіння почнеться о 8-й годині ранку.