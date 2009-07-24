Розпал курортного сезону: кількість курортників у Криму скоротилася на 13%

Крим від початку року прийняв на відпочинок понад 2 мільйони 359 тисяч чоловік, що на 12,6% менше від рівня аналогічного періоду минулого року.

Як йдеться в оперативних даних кримського Міністерства курортів і туризму, сьогодні в автономії працюють 560 оздоровниць, коефіцієнт заповнюваності яких становить 86,9%. У цей час у 2008 році функціонували 568 санаторно-курортних установ і туристських підприємств, а заповнюваність була 95%.

Організовано в таких установах вже відпочили 463,8 тисячі чоловік, що на 21,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляють виконавчі комітети і районні держадміністрації курортних регіонів Криму.