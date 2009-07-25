Кораблі НАТО не повинні змінити в Криму Чорноморський флот Росії

Мітинг за безстрокове базування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму провели сьогодні у Сімферополі активісти партії «Руський блок» і Російської громади.

Як повідомили у прес-службі Російської громади Криму, мітингувальники, які зібралися перед будівлею кримського парламенту, «висловили громадську підтримку» ЧФ РФ «як гаранту миру і стабільності в Азово-Чорноморському регіоні».

«Ми повинні зробити все, щоб Чорноморський флот залишався тут, на нашій, кримській землі, і щоб жоден інший флот, особливо - НАТОвські ”ястребу”, не розмістилися тут», - заявив депутат Верховної Ради Криму Анатолій ЖИЛІН.

У повідомленні наголошується, що мітинг розпочався під звуки російського гімну і пісню про ЧФ, а завершився святковим салютом. «У вигляді салюту в небо над Сімферополем злетіли особливі капсули, які трансформувалися в мініатюрні парашути, усередині кожного з них знаходився російський триколор», - повідомили в Російській громаді.

26 липня в Севастополі відбудеться святкування Дня Військово-морського флоту Росії.