У Криму викрили автошахраїв

Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили в Криму посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які в минулому році отримали від десяти покупців понад 1,5 мільйонів гривень за машини, але транспортні засоби так і не передали.

Про це сьогодні повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Слідче управління кримської міліції порушило справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.