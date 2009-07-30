У Криму викрили автошахраїв
12:17, 30 липня 2009Крым
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Надурили десять покупців
Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили в Криму посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які в минулому році отримали від десяти покупців понад 1,5 мільйонів гривень за машини, але транспортні засоби так і не передали.
Про це сьогодні повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
Слідче управління кримської міліції порушило справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
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