До меморіалу в Севастополі повернули імена, прибрані в 1917 році

У Севастополі на фасаді меморіальної стіни на площі Нахімова відтепер записано імена 29 почесних громадян міста; до 22-х сьогодні додалися імена ще 7, які одержали це звання до 1917 року.

Голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН назвав подію «знаковою в житті Севастополя», оскільки «ми не тільки логічно завершуємо образ меморіальної стіни на площі Нахімова, але й відновлюємо історичну справедливість».

У граніті на меморіальній стіні увічнені імена прославленого військового інженера, учасника оборони Севастополя Едуарда Івановича Тотлебена, коменданта Севастополя Петра Івановича Кислинського, першого градоначальника Павла Івановича Перелешина, міського голова Михайла Ілліча Казі, генерала Оттон Борисовича Ріхтера, старости Ісаакієвського собору і почесного члена правління Ісаакієвського братства в Санкт-Петербурзі Євгена Васильовича Богдановича, морського міністра Російської імперії Івана Костянтиновича Григоровича.