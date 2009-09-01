Майбутнє ЧФ РФ Яценюка не турбує

Народний депутат України, лідер громадської організації «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК виступає проти продовження терміну базування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі після 2017 року.

«Конституція чітко забороняє перебування іноземних баз на території України. Будь-хто, що сьогодні зробить заяву про те, що флот може перебувати після 2017 року, безпосередньо порушує волю українського народу, яка відображена в Конституції. Я волю народу порушувати не буду», - сказав лідер «Фронту змін» сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, відповідаючи на запитання журналістів.

При цьому ЯЦЕНЮК наголосив, що Україна поважає міжнародні договори, тому односторонніх рішень щодо виведення ЧФ РФ з своєї території раніше 2017 року ухвалювати не буде. «Жодних односторонніх дій в частині чи то перегляду ставок, чи то перегляду термінів перебування флоту не може здійснюватися, - сказав лідер «Фронту змін». - Флот зобов`язаний стояти до 2017 року, термін дії угоди закінчується у 2017 році».

ЯЦЕНЮК заявив, що його «менше за все турбує майбутнє Чорноморського флоту Росії» і «більше за все непокоїть майбутнє Військово-морських сил України». «Я переконаний, що Москва потурбується про свій флот, а Київ зобов`язаний турбуватися про своє», - сказав він, додавши, що «до 2017 року в Севастополі мають стояти українські фрегати з українськими прапорами».