Землю у Сімферополі виділяли заднім числом

Міліція Криму порушила кримінальну справу за фактом виділення землі в Сімферополі заднім числом.

Як повідомив відділ зв`язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, узгодження на відведення ряду ділянок були підписані головою комітету із земельних ресурсів виконкому Сімферопольської міської ради в 2005 році, хоча чиновницю призначили на посаду в 2006 році.

26 серпня правоохоронці провели обшук в мерії Сімферополя. Вилучення документів і жорстких дисків з комп`ютерів відбулося в комітеті із земельних ресурсів і в комітеті з архітектури. Також було проведено обшук в кабінеті віце-мера Марини ЧЕРНОВОЇ.

28 серпня міліція порушила справу за фактом незаконного використання печатки Державного архітектурно-будівельного контролю Сімферополя і бланка дозволу на виконання будівельних робіт у центрі міста – на вулиці Карла Маркса, 2.