Українські моряки ознайомлюються з роботою водолазів Данії

Операція за стандартами НАТО

Українські військові моряки ознайомлюються з роботою Школи підготовки водолазів Військово-морських сил Данії. Також група представників Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт ВМС України ознайомиться з організацією планування професійної підготовки данських водолазів та проведенням водолазних операцій за стандартами НАТО, повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони. Візит українських військових до Королівства Данія завершиться 5 вересня.

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