Українські моряки ознайомлюються з роботою водолазів Данії

11:21, 02 вересня 2009
Крым
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Операція за стандартами НАТО

Українські військові моряки ознайомлюються з роботою Школи підготовки водолазів Військово-морських сил Данії.

Також група представників Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт ВМС України ознайомиться з організацією планування професійної підготовки данських водолазів та проведенням водолазних операцій за стандартами НАТО, повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони.

Візит українських військових до Королівства Данія завершиться 5 вересня.

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