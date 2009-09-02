Українські моряки ознайомлюються з роботою водолазів Данії
11:21, 02 вересня 2009Крым
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Операція за стандартами НАТО
Українські військові моряки ознайомлюються з роботою Школи підготовки водолазів Військово-морських сил Данії.
Також група представників Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт ВМС України ознайомиться з організацією планування професійної підготовки данських водолазів та проведенням водолазних операцій за стандартами НАТО, повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони.
Візит українських військових до Королівства Данія завершиться 5 вересня.
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