В «Артеку» відкривається міжнародний хоровий фестиваль

XII Міжнародний хоровий конкурс-фестиваль ім. Георгія Струве відкривається 3 вересня в дитячому центрі «Артек» в Криму.

Як повідомили у прес-службі «Артеку», цього року конкурсна програма хорових колективів проводиться в категоріях «дитячий хор», «вокальний ансамбль» і «хор хлопчиків», його учасниками стануть 13 колективів і ансамблів. У конкурсі солістів (номінація «академічний вокал») заявлено 19 вокалістів.

У дні фестивалю «Артеківські зорі» юні виконавці й наставники-професіонали візьмуть участь у роботі Малої музичної академії, де обговорять теоретичні й практичні питання музичної освіти.

Щорічно в програмі фестивалю проводиться Міжнародна науково-практична конференція, де аналізується досвід і нові методики в роботі з хоровим колективом і солістами. Особлива увага приділяється становленню культури співу в процесі хорових та індивідуальних занять.

Для керівників хорових колективів на фестивалі проводяться спеціальні майстер-класи.

Президентом фестивалю, головою журі фестивалю «Артеківські зорі» є Анатолій АВДІЄВСЬКИЙ - голова Національної всеукраїнської музичної спілки, генеральний директор і художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Г.Верьовки.