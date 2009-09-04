Кількість дітей, що отруїлися у Джанкої, сягла 93 осіб

Станом на 12.00 кількість дітей, госпіталізованих у місті Джанкой з попереднім діагнозом ентероколіт, зросла до 93 осіб, повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

З них 68 осіб – з легким перебігом захворювання, 25 – середньої тяжкості.

На місці події працює урядова комісія на чолі з міністром охорони здоров’я України Василем КНЯЗЕВИЧЕМ.

До розслідування ситуації та ліквідації спалаху інфекції долучились фахівці МОЗ України та Криму, СЕС, Джанкойської районної держадміністрації та міського виконкому.

3 вересня до інфекційної дитячої лікарні з підвищеною температурою, проносом, блювотою почали потрапляти діти - вихованці дитсадків №№ 5, 7, 9, 14, 16. Загалом в цих дитячих закладах перебуває 770 дітей.

3 та 4 вересня закрито дитсадки №№ 5 та 9, з яких госпіталізовано більшість дітей, обстежено співробітників та дітей, відібрано для дослідження продукти, воду та змиви.

За дорученням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО створено урядову комісію для розслідування причин ситуації в Джанкої.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ організувати розслідування інциденту в Джанкої. Крім того, глава держави попросив керівника Ради міністрів Автономії Віктора ПЛАКИДУ взяти ситуацію під особистий контроль і забезпечити постраждалих необхідною допомогою.