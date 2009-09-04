СБУ обіцяє затримати лідера фронту ”Севастополь-Крим-Росія”

Лідера руху ”Народний фронт ”Севастополь-Крим-Росія” Валерія ПОД`ЯЧОГО оголошено в розшук для того, щоб була можливість його затримати, заявив голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО журналістам у Києві.

”Він буде сьогодні затриманий і доставлений до суду”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО. При цьому голова СБУ зазначив, що ПОД`ЯЧИЙ - ”не та фігура, яку довго шукатимуть”.

”Його оголошено в розшук саме для того, щоб примусово його доставити до суду. Думаю, сьогодні ми з цим завданням справимося”, - сказав НАЛИВАЙЧЕНКО.

Відповідаючи на питання, чи має в своєму розпорядженні СБУ інформацією щодо можливої наявності у ПОД`ЯЧОГО паспорту громадянина Російської Федерації, голова СБУ сказав: ”Це не має значення. Він громадянин України. Ми йому пред`явили звинувачення. Суд виніс ухвалу доставити його до суду. Як тільки це буде зроблено - ми відразу повідомимо”.

Уточнюючи, чому склалася саме така ситуація з необхідністю оголошення в розшук, НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив: ”Таке законодавство України. Ми правова держава і без рішення суду нікого не мають право привести до суду - лише повісткою, а якщо ви її не виконуєте, то через рішення суду про примусовий привід, що й буде зроблено”.