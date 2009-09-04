Спікер Криму не скликатиме позачергову сесію (документ)

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО повернув групі депутатів документ з вимогою скликати позачергову сесію для розгляду питань про відставку спікера й уряду автономії.

У розпорядженні, текст якого розміщений на офіційному сайті кримського парламенту, сказано, що у вимозі, яка надійшла до нього, депутати не обгрунтували необхідність скликання позачергового засідання, як цього вимагає регламент кримського парламенту.

Крім того, відзначив ГРИЦЕНКО, представлені проекти рішень Верховної Ради Криму про головуючого на позачерговому пленарному засіданні, про недовіру й дострокове звільнення з посади голови кримського парламенту, про обрання керівника ВР Криму, про позачерговий звіт Ради міністрів автономії про виконану роботу підготовлено й внесено без дотримання статей регламенту.

3 вересня член президії парламенту автономії Володимир КЛИЧНИКОВ (партія «Союз») заявив, що 38 кримських парламентаріїв поставили підписи під вимогою до ГРИЦЕНКА скликати позачергову сесію. Серед питань, зокрема, були звіт уряду республіки про виконану роботу і дострокове звільнення з посади голови Верховної Ради Криму.

Загалом у Верховній Раді Криму 100 депутатів.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым

4 сентября 2009 г. № 20-р

О требовании группы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым

2 сентября 2009 года в мой адрес поступило требование группы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым (вх. № 2669/28-14) о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым со следующей повесткой дня: "О председательствующем на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Автономной Республики Крым", "Об избрании секретариата внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Автономной Республики Крым", "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Автономной Республики Крым", "О недоверии и досрочном освобождении от должности Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым", "Об избрании счетной комиссии", "Об избрании Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым", "О внеочередном отчете Совета министров Автономной Республики Крым о проделанной работе".

В соответствии с частью 2 статьи 14 Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым Председателю Верховной Рады Автономной Республики Крым должны быть представлены в письменном виде требования депутатов с обоснованием необходимости созыва внеочередной сессии и проекты документов по вопросам, предлагаемым для рассмотрения. Согласно статье 97 Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым проекты нормативно-правовых и иных актов вносятся на рассмотрение Верховной Рады Автономной Республики Крым в строгом соответствии с Регламентом.

Однако в поступившем требовании не изложены обоснования необходимости созыва внеочередной сессии Верховной Рады, как это предусмотрено частью 2 статьи 14 Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым, а представленные проекты решений Верховной Рады Автономной Республики Крым "О председательствующем на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Автономной Республики Крым", "О недоверии и досрочном освобождении от должности Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым", "Об избрании Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым", "О внеочередном отчете Совета министров Автономной Республики Крым о проделанной работе" подготовлены и внесены без соблюдения действующих положений статей 24, 52, 118, 119 Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктами 1, 4, 8 части третьей статьи 29 Конституции Автономной Республики Крым, частью 2 статьи 14 Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым, возвратить группе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым представленное 2 сентября 2009 года требование о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым и проекты документов по вопросам, предлагаемым для рассмотрения, как представленные с нарушением положений Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым А.ГРИЦЕНКО.