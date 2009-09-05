Попередні результати посівів перших дітей показують дизентерію

131 дошкільник перебуває наразі в лікарні Джанкоя, у суботу медики виписали 54 дитини.

«Загальна цифра, охоплена епідемічним режимом, становить 185 осіб. На 20:00 суботи 54 - виписані, 131 залишається (у лікарні)», - повідомив телефоном кореспонденту УНІАН головний лікар Кримської республіканської установи «Центр здоров`я» Віктор БРІДКО.

За його інформацією, серед тих, хто залишаються в лікарні, немає малюків у важкому стані. «Важких немає, в реанімації немає», - сказав БРІДКО.

Заступник міністра охорони здоров`я Криму Олег СТЕБЛІЙ повідомив, що попередні результати посівів перших 20-ти дітей, які поступили в лікарню, «показують дизентерію». «Це попередні аналізи, завтра (в неділю) будуть остаточні», - сказав він.

Перша дитина була госпіталізована вранці 3 вересня. У лікарню поступають вихованці 8-ми з 9-ти дитячих садів Джанкоя.

За фактом отруєння дітей порушено кримінальну справу. За даними прокуратури Криму, встановлені порушення з боку «відповідальних осіб, які допустили надходження в дитсадки продуктів харчування без необхідних документів».

У Джанкої з метою перевірки санітарно-епідемічної ситуації, що склалася, локалізації, стабілізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації працює урядова комісія.