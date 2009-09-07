СБУ наїхала на владу Криму через плакати Інни Богословської
Спецслужба бачить антидержавний зміст
|Інна Богословська
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
«Сьогодні виносяться офіційні застереження від імені держави, від імені СБУ, керівникам місцевих органів влади Севастополя і Сімферополя, які допустили незаконне розповсюдження, встановлення цих плакатів (біг-бордів народного депутата Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ із закликом до порушення територіальної цілісності України) в Севастополі і Сімферополі, оскільки вони є антидержавницькими, і напряму їх зміст суперечить Конституції України», - сказав він.
4 вересня НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що СБУ завершила дослідчу перевірку і передала до Генеральної прокуратури матеріали щодо закликів БОГОСЛОВСЬКОЇ до порушення територіальної цілісності України.
Перевірка проводилась у зв`язку з розміщенням в Криму біг-бордів БОГОСЛОВСЬКОЇ із закликом: «Досить ділити Севастополь! Дамо місту статус українсько-російської території!». Українська народна партія звернулася до СБУ з проханням порушити справу за фактом розміщення таких плакатів.
НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що СБУ вбачає в діях народного депутата пряме порушення Конституції. СБУ просить прокуратуру саме спецслужбі доручити розслідування справи.
Стаття 110 Кримінального кодексу України передбачає санкцію до 12 років позбавлення волі.