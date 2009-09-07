СБУ наїхала на владу Криму через плакати Інни Богословської

13:33, 07 вересня 2009
Крым
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Спецслужба бачить антидержавний зміст

Служба безпеки України офіційно попереджає органи влади Сімферополя і Севастополя про неприпустимість розміщення плакатів антидержавного змісту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Сьогодні виносяться офіційні застереження від імені держави, від імені СБУ, керівникам місцевих органів влади Севастополя і Сімферополя, які допустили незаконне розповсюдження, встановлення цих плакатів (біг-бордів народного депутата Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ із закликом до порушення територіальної цілісності України) в Севастополі і Сімферополі, оскільки вони є антидержавницькими, і напряму їх зміст суперечить Конституції України», - сказав він.

4 вересня НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що СБУ завершила дослідчу перевірку і передала до Генеральної прокуратури матеріали щодо закликів БОГОСЛОВСЬКОЇ до порушення територіальної цілісності України.

Перевірка проводилась у зв`язку з розміщенням в Криму біг-бордів БОГОСЛОВСЬКОЇ із закликом: «Досить ділити Севастополь! Дамо місту статус українсько-російської території!». Українська народна партія звернулася до СБУ з проханням порушити справу за фактом розміщення таких плакатів.

НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що СБУ вбачає в діях народного депутата пряме порушення Конституції. СБУ просить прокуратуру саме спецслужбі доручити розслідування справи.

Стаття 110 Кримінального кодексу України передбачає санкцію до 12 років позбавлення волі.

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