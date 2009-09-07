Чиновники з Сімферополя вимагали мільйони доларів за землю – міліція

Головне управління Міністерства внутрішних справ України в Криму порушило кримінальну справу за фактом здирництва посадовцями Сімферопольського міськвиконкому 5 млн. 200 тис. доларів США.

Як повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю міліції автономії, чиновники вимагали хабар за виділення земельної ділянки під будівництво комерційного об`єкту.

Тривають слідчо-оперативні заходи щодо документування і розслідування даного факту.

Створено слідчо-оперативну група з числа досвідчених слідчих і співробітників УБОЗ, йдеться в повідомленні.

У прес-службі міліції відмовляються надати детальнішу інформацію. Правоохоронці посилаються на таємницю слідства.