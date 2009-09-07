Чиновники з Сімферополя вимагали мільйони доларів за землю – міліція
16:24, 07 вересня 2009Крым
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Люди Москаля порушили кримінальну справу...
Головне управління Міністерства внутрішних справ України в Криму порушило кримінальну справу за фактом здирництва посадовцями Сімферопольського міськвиконкому 5 млн. 200 тис. доларів США.
Як повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю міліції автономії, чиновники вимагали хабар за виділення земельної ділянки під будівництво комерційного об`єкту.
Тривають слідчо-оперативні заходи щодо документування і розслідування даного факту.
Створено слідчо-оперативну група з числа досвідчених слідчих і співробітників УБОЗ, йдеться в повідомленні.
У прес-службі міліції відмовляються надати детальнішу інформацію. Правоохоронці посилаються на таємницю слідства.
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