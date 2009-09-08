20 вихованців дитсадків залишаються в лікарні в Джанкої

20 вихованців дитсадків залишаються в лікарні у Джанкої. Перебіг їхнього захворювання – легкого ступеню важкості.

7-го вересня з інфекційного відділення Джанкойської центральної райлікарні виписані після лікування 28 дітей.

Всього протягом 3-6 вересня з діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 195 вихованців 8 з 9-ти дошкільних закладів міста. Загалом виписані 175 дітей, повідомили у прес-службі МНС.

Перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що причиною масового отруєння дітей став кефір з молокозаводу Генічеська (Херсонська область), що був інфікований збудником дизентерії.